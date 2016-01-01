Australian Open. Долгополов стартовал с победы на Чоричем

28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 63-е место, одержал победу в четырех сетах над 57-й ракеткой мира, 20-летним хорватом Борной Чоричем со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(7).

Теннисисты играли 2 часа 57 минут. За это время Долгополов реализовал четыре брейк-пойнта из 11-ти, Чорич – три из девяти. Александр выполнил 14 эйсов и совершил девять двойных ошибок, а Борна 13 раз подал навылет и семь раз ошибся на подаче.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии по теннису проходят матчи первого круга.Соперник Долгополова по второму кругу определится в матче между шестым сеяным французом Гаэлем Монфисом и чехом Иржи Веселы.Первый кругАлександр ДОЛГОПОЛОВ (Украина) — Борна Чорич (Хорватия) - 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(7)