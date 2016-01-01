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Australian Open. Бондаренко проиграла Гарсии в первом круге
Australian Open. Бондаренко проиграла Гарсии в первом кругеВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема  - Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) проходят матчи первого круга.

30-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко, занимающая в мировом рейтинге 66-е место, не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 24-й ракетке мира, 23-летней француженке Каролин Гарсии (21). Поединок продолжался 1 час 38 минут и завершился в пользу француженки со счетом 7:6(4), 6:4.
Бондаренко сделала четыре брейка и упустила пять своих подач. Обе соперницы выполнили по четыре эйса и допустили по восемь двойных ошибок. Зf счет активных действий украинка выиграла 18 розыгрышей при 24-х невынужденных ошибках, а Гарсия сделала 21 виннерс при 32-х невынужденных.

Бондаренко завершила выступление в одиночном разряде, заработав десять очков в зачет рейтинга WTA и $37.500 призовых.

В первом круге парного разряда Бондаренко со своей напарницей Еленой Остапенко из Латвии сыграют со швейцаркой Викторией Голубич и чешкой Кристиной Плишковой.

Соперницей Каролин Гарсии во втором круге будет ее соотечественница Осеан Доден, которая в трех сетах обыграла турчанку Каглу Буюкаксай  – 7:5, 6:7, 6:2.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц
Первый круг
Каролин Гарсия (Франция, 21) — Катерина БОНДАРЕНКО (Украина) – 7:6(4), 6:4
Осеан Доден (Франция) — Кагла Буюкаксай (Турция) – 7:5, 6:7(1), 6:2
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