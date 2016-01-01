Илья Марченко: Физически и ментально Маррей был сильнее меня

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал свое



«Cегодня я сыграл неплохо. В свете того, что я показываю после US Open, этот матч точно могу записать в актив. Жаль только, что сейчас нужны очки, чтобы остаться в сотне, а тут такая сетка выпала. Физически и ментально Маррей был сильнее меня сегодня. Это и сыграло решающую роль в матче по моему мнению.



Замечал ли я выкрики Маррея на моих ошибках? Нет не замечал. Меня это не волновало. Вообще, я сегодня достаточно комфортно и спокойно чувствовал себя. Возможно за исключением пары моментов».

Илья также рассказал о ситуации, когда организаторы не предоставили ему возможность потренироваться на Род Лэйвер Арене за день до матча.



«Да, обычным игрокам не просто попасть на большой корт. Сначала на тебя смотрят большими глазами с вопросом: "кто ты вообще такой?", а потом уточняют у директора турнира. Я получил ответ: "Можно практиковать в 8:30 утра и только 30 минут". Полчаса мне никак не помогут. Повезло, что Леся Цуренко выручила и я потренировался с ней. В итоге оказалось, что покрытие приблизительно такое же как и на других кортах. Но это скорее исключение из правил. Обычно центральный корт намного медленнее. Здесь, по словам других игроков, это касалось только Хайсенс Арены и Маргарет Корт Арены.



Сейчас я возвращаюсь в Европу, у меня по плану турниры в Монпелье, Шербурге и Марселе. Дальше будем смотреть по ситуации».



Напомним, что в этом году Илья Марченко сыграл на трех турнирах (Доха, Сидней и Australian Open), но не одержал ни одной победы.

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал свое поражение от британца Энди Маррея в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.«Cегодня я сыграл неплохо. В свете того, что я показываю после US Open, этот матч точно могу записать в актив. Жаль только, что сейчас нужны очки, чтобы остаться в сотне, а тут такая сетка выпала. Физически и ментально Маррей был сильнее меня сегодня. Это и сыграло решающую роль в матче по моему мнению.Замечал ли я выкрики Маррея на моих ошибках? Нет не замечал. Меня это не волновало. Вообще, я сегодня достаточно комфортно и спокойно чувствовал себя. Возможно за исключением пары моментов».Илья также рассказал о ситуации, когда организаторы не предоставили ему возможность потренироваться на Род Лэйвер Арене за день до матча.«Да, обычным игрокам не просто попасть на большой корт. Сначала на тебя смотрят большими глазами с вопросом: "кто ты вообще такой?", а потом уточняют у директора турнира. Я получил ответ: "Можно практиковать в 8:30 утра и только 30 минут". Полчаса мне никак не помогут. Повезло, что Леся Цуренко выручила и я потренировался с ней. В итоге оказалось, что покрытие приблизительно такое же как и на других кортах. Но это скорее исключение из правил. Обычно центральный корт намного медленнее. Здесь, по словам других игроков, это касалось только Хайсенс Арены и Маргарет Корт Арены.Сейчас я возвращаюсь в Европу, у меня по плану турниры в Монпелье, Шербурге и Марселе. Дальше будем смотреть по ситуации».Напомним, что в этом году Илья Марченко сыграл на трех турнирах (Доха, Сидней и Australian Open), но не одержал ни одной победы.

По материалам: Большой теннис Украины