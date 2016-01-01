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Australian Open. Марченко уступил Маррею в первом круге

Australian Open. Марченко уступил Маррею в первом круге

В Мельбурне (Австралия) стартовал первый в сезоне турнир серии Большого шлема  - Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open).

29-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 93-е место, уступил в трех сетах прошлогоднему финалисту Australian Open, первой ракетке мира, своему ровеснику британцу Энди Маррею (1). Поединок продолжался 2 часа 47 минут и завершился в пользу британца со счетом  7:5, 7:6(5), 6:2.
За время игры Марченко реализовал три брейк-пойнта из пяти, Маррей – шесть из восьми. На счету Ильи шесть эйсов, 46 виннерсов, шесть двойных и 62 невынужденные ошибки. Марей выполнил десять эйслв при четырех двойных и 25 виннерсов при 27-ми невынужденных ошибках.

Марченко завершил выступление, заработав 10 рейтинговых очков и $37.500 призовых.

Напомним, в прошлом году в Мельбурне Марченко также покинул турнир в первом круге, проиграв  в четырех сетах австралийцу Омару Джасике (WС).

Во втором круге соперником Маррея будет россиянин Андрей Рублёв ( Q), одолевший в четырех сетах Лу Яньсюня из Тайваня - 4:6, 6:3, 7:6, 6:3.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Илья МАРЧЕНКО (Украина) – 7:5, 7:6(5), 6:2
Андрей Рублёв (Россия, Q) — Лу Яньсюнь (Тайвань) – 4:6, 6:3, 7:6(0), 6:3
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