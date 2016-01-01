Australian Open. Марченко уступил Маррею в первом круге

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) стартовал первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open).29-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 93-е место, уступил в трех сетах прошлогоднему финалисту Australian Open, первой ракетке мира, своему ровеснику британцу Энди Маррею (1). Поединок продолжался 2 часа 47 минут и завершился в пользу британца со счетом 7:5, 7:6(5), 6:2.За время игры Марченко реализовал три брейк-пойнта из пяти, Маррей – шесть из восьми. На счету Ильи шесть эйсов, 46 виннерсов, шесть двойных и 62 невынужденные ошибки. Марей выполнил десять эйслв при четырех двойных и 25 виннерсов при 27-ми невынужденных ошибках.Марченко завершил выступление, заработав 10 рейтинговых очков и $37.500 призовых.Напомним, в прошлом году в Мельбурне Марченко также покинул турнир в первом круге, проиграв в четырех сетах австралийцу Омару Джасике (WС).Во втором круге соперником Маррея будет россиянин Андрей Рублёв ( Q), одолевший в четырех сетах Лу Яньсюня из Тайваня - 4:6, 6:3, 7:6, 6:3.Энди Маррей (Великобритания, 1) — Илья МАРЧЕНКО (Украина) – 7:5, 7:6(5), 6:2Андрей Рублёв (Россия, Q) — Лу Яньсюнь (Тайвань) – 4:6, 6:3, 7:6(0), 6:3