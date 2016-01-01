Australian Open. Цуренко на старте уступила действующей чемпионке Кербер

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) стартовал первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open).27-летняя украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 51-е место, в трех сетах уступила действующей чемпионке Australian Open, первой ракетке мира 28-летней немке(1). Поединок продолжался 2 часа 3 минуты и завершился в пользу немки со счетом 6:2, 5:7, 6:2.Цуренко сделала два брейка и упустила пять своих подач. Леся ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче против трех эйсов и четырех двойных ошибок у Анжелики. За счет активных действий украинка выиграла 30 розыгрышей и допустила 40 невынужденных ошибок, у немки – 27/34 соответственно.Цуренко завершила выступление в Мельбурне, заработав десять рейтинговых очков и $37.500 призовых.За выход в третий раунд турнира Кербер сыграет против своей соотечественницы Карина Виттёфт, победившей японку Эри Ходзуми ( Q) – 7:5, 7:6(6).Анжелика Кербер (Германия, 1) — Леся ЦУРЕНКО (Украина) – 6:2, 5:7, 6:2Карина Виттёфт (Германия) — Эри Ходзуми (Япония, Q) – 7:5, 7:6(6)