Australian Open. Свитолина стартовала с победы

14-я ракетка мира, 22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под 11-м номером, стартовала с разгромной победы над 32-летней представительницей Казахстана, 274-м номером рейтинга WTA Галиной Воскобоевой со счетом 6:0, 6:2.

Матч длился 1 час 7 минут. За это время Свитолина выиграла пять геймов на приеме и отыграла все шесть брейк-пойнтов Воскобоевой. На счету Элины два эйса, 17 виннерсов, шесть двойных и 15 невынужденных ошибок. Ее соперница также выполнила два эйса и активно выиграла 17 розыгрышей, допустив три двойных и 23 невынужденных ошибок.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) стартовал первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open).Во втором круге соперницей Свитолиной будет американка Джулия Боузрап (Q), которая выбила из борьбы итальянку Франческу Скьявоне – 6:2, 6:4Элина СВИТОЛИНА (Украина, 11) — Галина Воскобоева (Казахстан, SR) – 6:0, 6:2Джулия Боузрап (США, Q) — Франческа Скьявоне (Италия) – 6:2, 6:4