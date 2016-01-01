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Australian Open. Катерина Козлова на старте уступила Винус Уильямс

Australian Open. Катерина Козлова на старте уступила Винус Уильямс

В Мельбурне (Австралия) стартовал первый в сезоне турнир серии Большого шлема  - Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open).

22-летняяя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 101-е место, уступила 17-й ракетке мира, 36-летней американке Винус Уильям, посеянной под 13-м номером. Поединок продолжался 1 час 59 минут и завершился в пользу американки со счетом 7:6(5), 7:5.
За время игры Козлова реализовала три брейк-пойнта из семи, Уильямс  - четыре из девяти. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом Катерина совершила три двойных ошибки, а Винус – семь. На счету украинки 14 активно выигранных розыгрышей при 16-ти невынужденных ошибках против 38/48 соответственно у американки.

Отметим, что Козлова впервые в карьере играла в основной сетке  Australian Open. Катерина покидает турнир, заработав десять рейтинговых очков и $37.500 призовых.

Во втором круге соперницей Винус будет прошедшая через квалификацию швейцарка Стефани Фёгель, которая победила японку Куруми Нару - 2:6, 6:2, 6:3.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц
Первый круг
Винус Уильямс (США, 13) — Катерина КОЗЛОВА (Украина) – 7:6(5), 7:5
Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Куруми Нара (Япония) – 2:6, 6:2, 6:3
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