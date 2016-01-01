Рейтинг ATP. Долгополов потерял шесть позиций, Марченко – две, Стаховский - одну

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 16 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста. Александр Долгополов потерял шесть позиций и опустился на 69-е место. Илья Марченко потерял два пункта и теперь занимает 95-е место.



Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский опустился со 110-й строчки на 111-ю.



В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидер мирового рейтинга британец Энди Маррей опережает серба



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 16.01 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12560 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780

3 (3). Милош Раонич (Канада) – 5290

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5155

5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 5010

6 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3625

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3605

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3195

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 3060

…

69 (63). Александр Долгополов (Украина) – 715

95 (93). Илья Марченко (Украина) – 624

111 (110). Сергей Стаховский (Украина) – 542



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 16 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста. Александр Долгополов потерял шесть позиций и опустился на 69-е место. Илья Марченко потерял два пункта и теперь занимает 95-е место.Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский опустился со 110-й строчки на 111-ю.В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидер мирового рейтинга британец Энди Маррей опережает серба Новака Джоковича на 780 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему замыкает чех Томаш Бердых.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12560 очков2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 117803 (3). Милош Раонич (Канада) – 52904 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 51555 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 50106 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 36257 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 36058 (8). Доминик Тим (Австрия) – 34159 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 319510 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 306069 (63). Александр Долгополов (Украина) – 71595 (93). Илья Марченко (Украина) – 624111 (110). Сергей Стаховский (Украина) – 542