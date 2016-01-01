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Рейтинг ATP. Долгополов потерял шесть позиций, Марченко – две, Стаховский - одну
Рейтинг ATP. Долгополов потерял шесть позиций, Марченко – две, Стаховский - однуАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 16 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста. Александр Долгополов потерял шесть позиций и опустился на 69-е место. Илья Марченко потерял два пункта и теперь занимает 95-е место.
 
Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский опустился со 110-й строчки на 111-ю.
 
В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидер мирового рейтинга британец Энди Маррей опережает серба Новака Джоковича на 780 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему замыкает чех Томаш Бердых.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 16.01 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12560 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780
3 (3).  Милош Раонич (Канада) – 5290
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5155
5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 5010
6 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3625
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3605
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) —  3195
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 3060

69 (63). Александр Долгополов (Украина) – 715
95 (93). Илья Марченко (Украина) – 624
111 (110). Сергей Стаховский (Украина) –  542

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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