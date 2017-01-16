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Рейтинг WTA. Свитолина - 13-я ракетка мира, Козлова покинула топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина - 13-я ракетка мира, Козлова покинула топ-100 Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 16 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки.  Элина Свитолина по-прежнему 13-я ракетка мира.
Леся Цуренко поднялась на десять позиций и теперь занимает 51-е место. Катерина Бондаренко поднялась с 68-й на 66-позицию. Катерина Козлова потеряла три пункта и покинула первую сотню, опустившись на 101-ю строчку рейтинга.
 
В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Британка Йоханна Конта стала девятой ракеткой мира, сместив на десятое место россиянку Светлану Кузнецову.
Возглавляет рейтинг немка Анжелика Кербер, опережая на 1795 очков американку Серену Уильямс.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 16.01.2017г.:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 8875 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) –  7080
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) – 5625
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5073
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4970
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4865
7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4420
8 (8). Мэдисон Кис (США) – 4137
9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 4055
10 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 3745

13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 2895
51 (61). Леся Цуренко (Украина) – 1095
66 (68). Катерина Бондаренко (Украина) –  890
101 (98). Катерина Козлова (Украина) – 654

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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Теги: теннис, WTA

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