Цуренко снялась с полуфинала турнира в Хобарте

Теннис. WTA. International. Хоборт (Австралия). Хард. Призовой фонд $250.000.Одиночный разряд. 32 участницы

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде завершились полуфинальные матчи.27-летняя украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 61-е место, из-за проблем со здоровьем не вышла на корт.Таким образом ее соперница румынка, посеянная под третьим номером, без борьбы стала финалисткой турнира.«К сожалению, я не могу сыграть в полуфинале, - цитирует Цуренко официальный сайт «Hobart International». - Я очень расстроена, потому что все еще не чувствую себя хорошо. И с каждым матчем, чем больше я играю, тем хуже мне становится. Поэтому я вынуждена сняться с полуфинала. Я очень надеюсь, что скоро все наладится. Я приму лекарства и надеюсь, что в Мельбурне буду чувствовать себя лучше».Отметим, что по результатам жеребьевки предстоящего Открытого чемпионата Австралии в первом круге турнира Леся Цуренко сыграет с действующей чемпионкой, первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер.Соперницей Никулеску в финале турнира в Хобарте будет бельгийка Элисе Мертенс (Q), которая обыграла хорватку Яну Фетт (Q) – 6:4, 6:0.Элисе Мертенс (Бельгия, Q) — Яна Фетт (Хорватия, Q) – 6:4, 6:0Моника Никулеску (Румыния, 3) — Леся ЦУРЕНКО (Украина) - отказ