Сидней. Агнешка Радваньска разгромила Стрыкову и стала первой финалисткой

Теннис. WTA. Premier. Сидней (Австралия). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 32 участницы

В Сиднее (Австралия) на турнире категории WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Третья ракетка мира, 27-летняя полька, посеянная под вторым номером, вышла в финал после уверенной победы над 19-м номером рейтинга WTA 30-летней чешкойсо счетом 6:1, 6:2.За 1 час 15 минут игрового времени Радваньска сделала пять брейков и позволила сопернице реализовать лишь один брейк-пойнт из пяти. Обе теннисистки выполнили по два эйса и избежали ошибок на подаче. Это была уже седьмая победа польки в семи встречах с чешкой.Соперница Агнешки по финалу определится в матче Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Эжени Бушар (Канада, WC).Агнешка Радваньска (Польша, 2) — Барбора Стрыкова (Чехия) – 6:1, 6:2