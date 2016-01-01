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Сидней. Агнешка Радваньска разгромила Стрыкову и стала первой финалисткой

Сидней. Агнешка Радваньска разгромила Стрыкову и стала первой финалисткой

В Сиднее (Австралия) на турнире категории WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч. 

Третья ракетка мира, 27-летняя полька Агнешка Радваньска, посеянная под вторым номером, вышла в финал после уверенной победы над 19-м номером рейтинга WTA  30-летней чешкой Барборой Стрыковой со счетом 6:1, 6:2.
За 1 час 15 минут игрового времени Радваньска сделала пять брейков и позволила сопернице реализовать лишь один брейк-пойнт из пяти. Обе теннисистки выполнили по два эйса и избежали ошибок на подаче. Это была уже седьмая победа польки в семи встречах с чешкой.

Соперница Агнешки по финалу определится в матче Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Эжени Бушар (Канада, WC).

Теннис. WTA. Premier. Сидней (Австралия). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 32 участницы
½ финала
Агнешка Радваньска (Польша, 2) — Барбора Стрыкова (Чехия) – 6:1, 6:2
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