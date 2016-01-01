Хобарт. Савчук и Олару стали полуфиналистками в парном разряде

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в парном разряде проходят матчи ¼ финала.Украинка Ольга Савчук (58-я в парном рейтинге) и её напарница румынка Ралука Олару (64) без борьбы стали полуфиналистками турнира.Их соперницы по четвертьфиналу украинки Людмила Киченок (70) и ее сестра Надежда (69) снялись с турнира.Соперницами Савчук и Олару по выходу в финал соревнований будут Мэнди Минелла (126) из Люксембурга и Анастасия Севастова (191) из Латвии.