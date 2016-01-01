Цуренко обыграла Роджерс и вышла в полуфинал турнира в Хобарте

27-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 61-е место, переиграла в трех сетах 57-ю ракетку мира, 24-летнюю американку Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. Цуренко выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На счету Леси два эйса и пять двойных ошибок против пяти эйсов и девяти двойных у Шелби. Это была третья победа украинки в трех встречах с американкой.

Теннис. WTA. International. Хоборт (Австралия). Хард. Призовой фонд $250.000.Одиночный разряд. 32 участницы

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Соперница Цуренко по полуфиналу определится в матче между третьей сеяной румынкой Моникой Никулеску и прошедшей через квалификацию японкой Рисой Одзаки.Отметим, что первой полуфинальной парой стали бельгийка Элисе Мертенс (Q) и хорватка Яна Фетт (Q).Мертенс выбила из борьбы первую сеяную голландку Кики Бертенс – 6:2, 7:5, а Фетт победила Веронику Сепеде-Ройг (LL) из Парагвая – 6:1, 6:4.Леся ЦУРЕНКО (Украина) — Шелби Роджерс (США) – 4:6, 6:4, 6:3Элисе Мертенс (Бельгия, Q) — Кики Бертенс (Нидерланды, 1) – 6:2, 7:5Яна Фетт (Хорватия, Q) — Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, LL) – 6:1, 6:4