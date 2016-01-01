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Теннисист вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа»
Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа». Фото было выложено на странице аналитика The New York Times Бена Ротенберга в Twitter.

21-летний Кирьос, известный своими скандальними выходками, надел майку с изображением Трампа с рогами после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в выставочном матче в Сиднее. В ответ на вопрос о футболке теннисист сказал: «И так все понятно».

В августе 2016 года во время матча второго круга на турнире в Цинциннати (США) Кирьос сломал три ракетки подряд. Годом ранее во время матча теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале он пытался вывести из себя Станисласа Вавринку, сообщив швейцарцу, что ему изменяет девушка.

Теннисист вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа»

По материалам: lenta.ru
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