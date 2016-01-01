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Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте и другие результаты

Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте и другие результаты. Фото Hobartinternational.com.au

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

27-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 61-е место, нанесла поражение 51-й ракетке мира, 28-летней шведке Йоханне Ларссон (11) со счетом 6:4, 6:4.
Поединок длился 1 час 27 минут. За это время Цуренко реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати, а Ларссон – три из четырех. На счету Леси три эйса и шесть двойных ошибок против одного эйса и семи двойных у Йоханны. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в полуфинал турнира Цуренко поспорит с 57-м номером рейтинга WTA 24-летней американкой Шелби Роджерс, которая уверенно победила испанку Лару Арруабаррену – 6:2, 6:2.

Ранее Цуренко и Роджерс встречались дважды и оба раза победила украинка.

Теннис. WTA. International. Хоборт (Австралия). Хард. Призовой фонд $250.000.Одиночный разряд. 32 участницы
Второй круг
Леся ЦУРЕНКО (Украина) — Йоханна Ларссон (Швеция, 11) – 6:4, 6:4
Шелби Роджерс (США) — Лара Арруабаррена (Испания) – 6:2, 6:2

Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Галина Воскобоева (Казахстан, SR) – 6:1, 6:4
Элисе Мертенс (Бельгия, Q) — Сачия Викери (США, LL) – 0:1 отказ

Яна Фетт (Хорватия, Q) — Лизетт Кабрера (Австралия, WC) - 6:1, 6:3
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, LL) — Андреа Петкович (Германия) – 6:3, 0:6, 6:4

Риса Одзаки (Япония, Q) — Люси Шафаржова (Чехия) – 2:6, 6:3, 7:5
Моника Никулеску (Румыния, 3) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:3, 6:2
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