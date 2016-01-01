Сидней. Кербер на старте проиграла Касаткиной и другие результаты

Первая ракетка мира, 28-летняя немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером, неожиданно проиграла 26-му номеру рейтинга WTA, 19-летней россиянке Дарье Касаткиной. Матч длился 1 час 32 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 7:6(5), 6:2.

По ходу встречи соперницы имели по десять брейк-пойнтов, из которых Кербер реализовала три, а Касаткина пять. Анжедика ни разу не подала навылет и допустила шесть двойных ошибок против двух эйсов и четырех двойных у Дарьи. Между собой теннисистки встречались впервые.

Теннис. WTA. Premier. Сидней (Австралия). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 32 участника

В Сиднее (Австралия)на турнире категории WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.За выход в четвертьфинал турнира Касаткина поспорит с британкой Йоханной Контой (6), которая не испытала проблем в матче с Дарьей Гавриловой из Австралии – 6:1, 6:3.Ранее Касаткина и Конта не встречались.Отметим, что украинка Катерина Бондаренко преодолела квалификацию, но в первом круге основных соревнований выбыла из борьбы, проиграв американке Кристине Макхэйл – 6:4, 5:7, 2:6Дарья Касаткина (Россия) — Анжелика Кербер (Германия, 1) – 7:6(5), 6:2Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:1, 6:3Агнешка Радваньска (Польша, 2) — Кристина Макхэйл (США, Q) – 7:6(1), 6:1Дуань Инъин (Китай, Q) — Коко Вандевеге (США, LD) – 6:3, 6:2Анастасия Павлюченкова (Россия) — Светлана Кузнецова (Россия, 5) – 7:5, 6:3Эжени Бушар (Канада, WC) — Доминика Цибулкова (Словакия, 3) – 6:4, 6:3Каролина Возняцки (Дания, 10) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:0, 7:5Барбора Стрыцова (Чехия) — Роберта Винчи (Италия, 9) – 6:2, 6:3