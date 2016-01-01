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Сидней. Долгополов на старте уступил Жилю Мюллеру и другие результаты

Сидней. Долгополов на старте уступил Жилю Мюллеру

В Сиднее (Австралия)на турнире категории ATP250 Apia International Sydney с призовым фондом $437.380 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.

28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 63-е место, не смог преодолеть барьер первого круга в лице 34-й ракетки мира, 33-летнего Жиля Мюллера (6) из Люксембурга. Поединок продолжался 2 часа 7 минут и завершился в пользу люксембуржца со счетом 3:6, 6:3, 7:5.
За время игры Долгополов реализовал один из трех своих брейк-пойнтов, Мюллер – два из семи. На счету Александра восемь эйсов и шесть двойных ошибок против 14-ти эйсов и шести двойных у соперника. Теперь счет их личных встреч стал 2:1 в пользу Жиля.

Долгополов покидает турнир, заработав  $4.425 призовых и не заработав ни одного рейтингового очка.

Соперником Мюллера во втором круге будет австралиец Мэттью Бартон (Q), который победил британца Кайла Эдмунда.

Теннис. ATP250. Apia International Sydney.Сидней (Австралия). Хард. Призовой фонд $437.380.Одиночный разряд. 32 участника
Первый круг
Жиль Мюллер (Люксембург, 6) — Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина) – 3:6, 6:3, 7:5
Мэттью Бартон (Австралия, Q) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 7:6(3), 7:6(5)

Филипп Кольшрайбер (Германия, 5) — Фабио Фоньини (Италия) – 6:4, 6:4
Джордан Томпсон (Австралия, WC) — Николоз Басилашвили (Грузия) – 7:5, 6:2

Даниэль Эванс (Великобритания, LD) — Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) – 6:3, 4:6, 6:3
Марсель Гранольерс (Испания, 8) — Сантьяго Хиральдо (Колумбия, LL) – 6:7(5), 7:5, 6:3

Алекс де Минор (Австралия, WC) — Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 3:6, 7:6(1)
Андрей Кузнецов (Россия) — Мартин Клижан (Словакия, 7) – 2:6, 6:1, 3:0 отказ

Миша Зверев (Германия) — Николас Альмагро (Испания) – 6:4,6:2
Николя Маю (Франция) — Томас Беллуччи (Бразилия) – 6:2, 7:6(2)
Паоло Лоренци (Италия) — Флориан Майер (Германия) – 7:6(4), 4:6, 7:6(5)
Гастау Элиаш (Португалия, Q) — Кристофер О'Коннелл (Австралия, Q) – 6:7(3), 6:4, 6:1
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