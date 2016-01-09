Рейтинг WTA. Свитолина стала 13-й ракеткой мира, Козлова вошла в топ-100

Женская теннисная ассоциация (WTА), 9 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации теперь четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина стала 13-й ракеткой мира, установив личный и национальный рекорд. Леся Цуренко потеряла четыре позиции и теперь занимает 61-е место. Катерина Бондаренко сохранила 68-ю позицию, а Катерина Козлова вошла в топ-100, поднявшись с 98-й строчки.



В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Чешка Каролина Плишкова стала пятой ракеткой мира, сместив на шестую строчку словачку Доминику Цибулкову.

Возглавляет рейтинг немка Анжелика Кербер, опережая на 1795 очков американку Серену Уильямс. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему британка Йоханна Конта.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 09.01.2016г.:

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 8875 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) – 7080

3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) – 5420

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5257

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4970

6 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4875

7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4420

8 (8). Мэдисон Кис (США) – 4137

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4115

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3690

…

13 (14). Элина Свитолина (Украина) – 2895

61 (57). Леся Цуренко (Украина) – 1003

68 (68). Катерина Бондаренко (Украина) – 883

98 (101). Катерина Козлова (Украина) – 654



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)

Женская теннисная ассоциация (WTА), 9 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации теперь четыре украинских теннисистки.стала 13-й ракеткой мира, установив личный и национальный рекорд.потеряла четыре позиции и теперь занимает 61-е место.сохранила 68-ю позицию, авошла в топ-100, поднявшись с 98-й строчки.В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Чешка Каролина Плишкова стала пятой ракеткой мира, сместив на шестую строчку словачку Доминику Цибулкову.Возглавляет рейтинг немка Анжелика Кербер, опережая на 1795 очков американку Серену Уильямс. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему британка Йоханна Конта.1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 8875 очков2 (2). Серена Уильямс (США) – 70803 (3). Агнешка Радваньска (Польша) – 54204 (4). Симона Халеп (Румыния) – 52575 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 49706 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 48757 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 44208 (8). Мэдисон Кис (США) – 41379 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 411510 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 369013 (14). Элина Свитолина (Украина) – 289561 (57). Леся Цуренко (Украина) – 100368 (68). Катерина Бондаренко (Украина) – 88398 (101). Катерина Козлова (Украина) – 654