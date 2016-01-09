Женская теннисная ассоциация (WTА), 9 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
15:27 Названа дата возвращения Шараповой после отбытия дисквалификации 10 | Теннис
14:52 Хобарт. Савчук и Олару вышли в ¼ финала, где сыграют с сестрами Киченок 52 | Теннис
14:18 Сидней. Кербер на старте проиграла Касаткиной и другие результаты 69 | Теннис
13:38 Сидней. Долгополов на старте уступил Жилю Мюллеру и другие результаты 91 | Теннис / Главные новости спорта
13:13 Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский потеряли по одной позиции, Марченко - 19 91 | Теннис
12:26 Рейтинг WTA. Свитолина стала 13-й ракеткой мира, Козлова вошла в топ-100 115 | Теннис
12:05 Джефф Мейвезер: Цифры Флойду делали его хэйтеры, а не фэны 95 | Бокс
11:49 Тренер Вавжика: Анджей заматерел, мы должны побеждать Уайлдера 152 | Бокс
11:23 Фьюри: Я больше не цыган, отныне называйте меня Горга Тайс 140 | Бокс
16:45 Юлия Джима - пятая в масс-старте на четвертом этапе КМ в Оберхофе 523 | Биатлон / Главные новости спорта
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