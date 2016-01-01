Брисбен. Свитолина уступила Плишковой в четвертьфинале

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (6), занимающая в мировом рейтинге 14-е место, не смогла остановить шестую ракетку мира, 24-летнюю чешку Каролину Плишкову (3). Поединок длился 1 час 4 минуты и завершился в пользу чешки со счетом 6:2, 6:4.

За время игры Свитолина не сумела реализовать ни одного из трех своих брейк-пойнтов, в то время как Плишкова реализовала три из семи. Элина один раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок против семи эйсов и трех двойных у Каролины. Это была четвертая победа чешки в четырех встречах с украинкой.



Теннис. WTA Premier. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 30 участниц.