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Брисбен. Свитолина уступила Плишковой в четвертьфинале

Брисбен. Свитолина уступила Плишковой в четвертьфинале

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (6), занимающая в мировом рейтинге 14-е место, не смогла остановить шестую ракетку мира, 24-летнюю чешку Каролину Плишкову (3). Поединок длился 1 час 4 минуты и завершился в пользу чешки со счетом 6:2, 6:4.
За время игры Свитолина не сумела реализовать ни одного из трех своих брейк-пойнтов, в то время как Плишкова реализовала три из семи. Элина один раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок против семи эйсов и трех двойных у Каролины. Это была четвертая победа чешки в четырех встречах с украинкой.

Свитолина покидает турнир в Брисбене, заработав 100 рейтинговых очков и $22.877 призовых.

В финале соперницей Плишковой будет француженка Ализе Корне, которая стала финалисткой на отказе испанки Гарбин Мугурусы (4).

Теннис. WTA Premier. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 30 участниц.
¼ финала
Каролина Плишкова (Чехия, 3) - Элина СВИТОЛИНА (Украина, 6) — 6:2, 6:4
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