Брисбен. Корне в финале ожидает победительницу матча Свитолина – Плишкова

Теннис. WTA Premier. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 30 участниц.

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 состоялся первый полуфинальный матч.26-летняя француженка, занимающая в мировом рейтинге 41-е место, стала первой финалисткой турнира. Ее соперница по полуфиналу, седьмая ракетка мира, 23-летняя испанка(4) при счете 4:1 в пользу француженки отказалась от продолжения борьбы.Теннисистки провели на корте 28 минут. За это время Корне взяла одну подачу Мугурусы и отыграла оба ее брейк-пойнта. Теперь счет их личных встреч стал 2:1 по-прежнему в пользу испанки.В финале Корне сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 6) — Каролина Плишкова (Чехия, 3).Ализе Корне (Франция) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 4)- 4:1 отказ