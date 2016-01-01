Брисбен. Надаль и Раонич поспорят за место в полуфинале

В Брисбене (Австралия) на турнире категории ATP250 с призовым фондом $1 000 000 завершились матчи второго круга.

Поединок длился 55 минут. Надаль сделал пять брейков и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Зверева. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Рафаэль выполнил один эйс, а Миша – два. Между собой теннисисты играли впервые.

Девятая ракетка мира, 30-летний испанец(5) разгромил 29-летнего немца, занимающего в рейтинге ATP 51-е место со счетом 6:1, 6:1.

Теннис. ATP250. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 28 участников.

В четвертьфинале соперником Надаля будет действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 26-летний канадец, посеянный под первым номером.Раонич стал четвертьфиналистом, одержав за 1 час 9 минут победу над 52-м номером мирового рейтинга аргентинцем– 6:3, 6:2.На счету Раонича четыре брейка, 12 эйсов и одна двойная ошибка, а Шварцман сделал один брейк, ни разу не подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Ранее теннисисты не встречались.В личном противостоянии Надаля и Раонича впереди испанец – 6:1.Еще одной четвертьфинальной парой стали болгарин(7) и австриец(4).Димитров победил француза —– 6:2, 6:4, а Тим обыграл австралийца(WC) – 7:6(5), 6:3.Ранее Димитров и Тим встречались один раз и тогда сильнее был австриец.Милош Раонич (Канада, 1) — Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:2Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Миша Зверев (Германия) – 6:1, 6:1Григор Димитров (Болгария, 7) — Николя Маю (Франция) – 6:2, 6:4Доминик Тим (Австрия, 4) — Самуэль Грот (Австралия, WC) – 7:6(5), 6:3