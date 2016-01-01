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Брисбен. Надаль и Раонич поспорят за место в полуфинале
В Брисбене (Австралия) на турнире категории ATP250 с призовым фондом $1 000 000 завершились матчи второго круга. 

Рафаэль Надаль (Испания)

Девятая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль (5) разгромил 29-летнего немца Мишу Зверева, занимающего в рейтинге ATP 51-е место со счетом 6:1, 6:1.
Поединок длился 55 минут. Надаль сделал пять брейков и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Зверева. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Рафаэль выполнил один эйс, а Миша – два. Между собой теннисисты играли впервые.

Милош Раонич (Канада)

В четвертьфинале соперником Надаля будет действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 26-летний канадец Милош Раонич, посеянный под первым номером.
Раонич стал четвертьфиналистом, одержав за 1 час 9 минут победу над 52-м номером мирового рейтинга аргентинцем Диего Шварцманом – 6:3, 6:2.
На счету Раонича четыре брейка, 12 эйсов и одна двойная ошибка, а Шварцман сделал один брейк, ни разу не подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Ранее теннисисты не встречались.

В личном противостоянии Надаля и Раонича впереди испанец – 6:1.  

Еще одной четвертьфинальной парой стали болгарин Григор Димитров (7) и австриец Доминик Тим (4).
Димитров победил француза — Николя Маю  – 6:2, 6:4, а Тим обыграл австралийца Самуэля Грота (WC) – 7:6(5), 6:3.

Ранее Димитров и Тим встречались один раз и тогда сильнее был австриец.

Теннис. ATP250. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 28 участников.
Второй круг
Милош Раонич (Канада, 1) — Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Миша Зверев (Германия) – 6:1, 6:1

Григор Димитров (Болгария, 7) — Николя Маю (Франция) – 6:2, 6:4
Доминик Тим (Австрия, 4) — Самуэль Грот (Австралия, WC) – 7:6(5), 6:3
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