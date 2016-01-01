Окленд. Возняцки проиграла Гёргес в ¼ финала и другие результаты

В Окленде (Новая Зеландия) на турнире WTA категории International в одиночном разряде прошли четвертьфинальные матчи.



В Окленде (Новая Зеландия) на турнире WTA категории International в одиночном разряде прошли четвертьфинальные матчи.

Теннис. WTA. International. Окленд (Новая Зеландия). Хард. Призовой фонд $250.000.Одиночный разряд. 32 участницы

19-я ракеткам мира, 26-летняя датчанка(3) уступила в трех сетах 53-му номеру мирового рейтинга, 28-летней немке. Поединок продолжался 1 час 47 минут и завершился в пользу немки со счетом 1:6, 6:3, 6:4.Обе соперницы взяли по пять подач друг друга. Возняцки один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче против девяти эйсов и десяти двойных ошибок у Гёргес. После этой встречи в их личном противостоянии вперед вышла немка – 5:4.В полуфинале соперницей Гёргес будет хорватка Ана Конюх (8), которая стала полуфиналисткой на отказе своей соперницы из Японии Наоми Осаки – 3:0 отказ.Ранее Гёргес и Конюх встречались один раз и тогда сильнее была немецкая теннисистка.Второй полуфинальной парой стали американка Лорен Дэвис и Елена Остапенко из Латвии (7).Дэвис выбила из борьбы чешку Барбору Стрыкову (4) – 6:1, 7:6(4), а Остапенко обыграла американку Мэдисон Бренгл – 7:5, 6:3.Ранее Дэвис и Остапенко не встречалисьЮлия Гёргес (Германия) — Каролин Возняцки (Дания, 3) – 1:6, 6:3, 6:4Ана Конюх (Хорватия, 8) — Наоми Осака (Япония) – 3:0 отказЛорен Дэвис (США) — Барбора Стрыкова (Чехия, 4) – 6:1, 7:6(4)Елена Остапенко (Латвия, 7) — Мэдисон Бренгл (США) – 7:5, 6:3