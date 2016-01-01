Брисбен. Мугуруса победила Кузнецову и в полуфинале сыграет с Корне

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 проходят четвертьфинальные матчи.

Поединок длился 1 час 49 минут. Мугуруса выиграла четыре гейма на подаче россиянки и проиграла два на своей. Победительница выполнила один эйс и допустила две двойных ошибки, а Кузнецова пять раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу испанки.

Седьмая ракетка мира 23-летняя испанка(4) нанесла поражение девятому номеру мирового рейтинга, 31-летней россиянке(5) со счетом 7:5, 6:4.

Теннис. WTA Premier. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 30 участниц.

За выход в финал турнира Мугуруса сразится с 41-м номером рейтинга WTA, 26-летней француженкой, которая выбила из борьбы пятую ракетку мира, 27-летнюю словачку(2) – 6:3, 7:5.За 2 часа 3 минуты игрового времени Корне сделала пять брейков, выполнила шесть эйсов и совершила десять двойных ошибок. На счету Цибулковой три брейка и три двойных ошибки при отсутствии эйсов. Благодаря победе француженка сократила отставание в счете по личным встречам с Цибулковой до 3:5.На данный момент в противостоянии Мугурусы и Корне впереди испанка – 2:0.Гарбин Мугуруса (Испания, 4) — Светлана Кузнецова (Россия, 5) - 7:5, 6:4Ализе Корне (Франция) — Доминика Цибулкова (Словакия, 2) – 6:3, 7:5