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Брисбен. Мугуруса победила Кузнецову и в полуфинале сыграет с Корне
В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 проходят четвертьфинальные матчи.

Гарбин Мугуруса (Испания)

Седьмая ракетка мира 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса (4) нанесла поражение девятому номеру мирового рейтинга, 31-летней россиянке Светлане Кузнецовой (5) со счетом 7:5, 6:4.
Поединок длился 1 час 49 минут. Мугуруса выиграла четыре гейма на подаче россиянки и проиграла два на своей. Победительница выполнила один эйс и допустила две двойных ошибки, а Кузнецова пять раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу испанки.

Ализе Корне (Франция)

За выход в финал турнира Мугуруса сразится с 41-м номером рейтинга WTA, 26-летней француженкой Ализе Корне, которая выбила из борьбы пятую ракетку мира, 27-летнюю словачку Доминику Цибулкову (2) – 6:3, 7:5.
За 2 часа 3 минуты игрового времени Корне сделала пять брейков, выполнила шесть эйсов и совершила десять двойных ошибок. На счету Цибулковой три брейка и три двойных ошибки при отсутствии эйсов. Благодаря победе француженка сократила отставание в счете по личным встречам с Цибулковой до 3:5.

На данный момент в противостоянии Мугурусы и Корне впереди испанка – 2:0.

Теннис. WTA Premier. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 30 участниц.
¼ финала
Гарбин Мугуруса (Испания, 4) — Светлана Кузнецова (Россия, 5) - 7:5, 6:4
Ализе Корне (Франция) — Доминика Цибулкова (Словакия, 2) – 6:3, 7:5
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