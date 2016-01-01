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Доха. Джокович, Маррей и Бердых вышли в четвертьфинал
В Дохе (Катар) на турнире категории ATP250 с призовым фондом $1.237.190 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Новак Джокович (Сербия)

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб Новак Джокович (2) вышел в четвертьфинал после победы над 31-летниv аргентинцем Орасио Себальосом, занимающим в мировом рейтинге 71-е место, со счетом 6:3, 6:4.
За 1 час 11 минут игрового времени, Джокович сделал два брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Оба теннисиста выполнили по четыре эйса, при этом Новак допустил одну двойную ошибку, а Орасио – две. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в полуфинал турнира Джокович сыграеn против чеха Радека Штепанека (Q), который обыграл бельгийца Артура де Грефа (WC) – 6:3, 6:2.

Энди Маррей (Великобритания)

Четвертфиналистом стал и первая ракетка мира, 29-летний британец Энди Маррей (1), одержав непростую победу над 68-и номером мирового рейтинга, 26-летним австрийцем Геральдом Мельцером – 7:6(6), 7:5.
Поединок длился 2 часа 23 минуты. На счету Маррея четыре брейка и десять эйсов при отсутствии двойных ошибок. Мельцер ответил ему тремя брейками и двумя эйсами при трех двойных ошибках. Между собой теннисисты встречались впервые.

В четвертьфинале соперником Маррея будет испанец Николас Альмагро, который на двух тай-брейках переиграл седьмого сеяного немца Филиппа Кольшрайбера - 7:6(3), 7:6(3).

Теннис. ATP250.Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $1.237.190.Одиночный разряд. 32 участника
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Орасио Себальос (Аргентина) – 6:3, 6:4
Радек Штепанек (Чехия, Q) — Артур де Греф (Бельгия, WC) – 6:3, 6:2

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Геральд Мельцер (Австрия) – 7:6(6), 7:5
Николас Альмагро (Испания) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) – 7:6(5), 7:6(6)

Фернандо Вердаско (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия, 4) – 6:1, 7:6(6)
Иво Карлович (Хорватия, 6) — Карен Хачанов (Россия) – 7:6(3), 7:6(3)

Томаш Бердых (Чехия, 3) — Иржи Веселы (Чехия) – 7:6(5), 1:6, 6:1
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