Брисбен. Кербер стала соперницей Свитолиной по ¼ финала

Первая ракетка мира 28-летняя немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером, в трех сетах сломила сопротивление 20-летней австралийки Эшли Барти (WC), занимающей в рейтинге WTA 271-ю строчку, со счетом 6:3, 2:6, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 45 минут. По ходу игры у соперниц было по 10 брейк-пойнтов, из которых Кербер реализовала четыре, а Барти – три. Анжелика пять раз подала навылет и допустила девять двойных ошибок против трех эйсов и двух двойных у Эшли. Между собой теннисистки встречались впервые.

Теннис. WTA Premier. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 30 участниц.