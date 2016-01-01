Серена Уильямс: Не могу подобрать приличное слово, чтобы описать свою игру с Бренгл

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свое



«Думаю, что играла… Не могу подобрать приличное слово, — цитирует Уильямс-младшую официальный сайт WТА. - Я не смогла привыкнуть к ветру и допустила 88 невынужденных ошибок — это ужасно много. При таком огромном количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу. Однако моя соперница играла в тех же условиях. Возможно, ей комфортнее играть при такой погоде, но мне ветер мешал и очень раздражал. Мне так и не удалось наладить игру на приеме. Меня это расстроило, ведь я так упорно работала в межсезонье. Хорошо, что в Мельбурне будет совсем другая погода.



Мэдисон, безусловно, сыграла гораздо лучше меня. Не думаю, что я когда-нибудь делала 88 невынужденных ошибок. Так что не стоит вспоминать об этом ужасном матче».

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свое поражение от Мэдисон Бренгл во втором круге турнира в Окленде (Новая Зеландия).«Думаю, что играла… Не могу подобрать приличное слово, — цитирует Уильямс-младшую официальный сайт WТА. - Я не смогла привыкнуть к ветру и допустила 88 невынужденных ошибок — это ужасно много. При таком огромном количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу. Однако моя соперница играла в тех же условиях. Возможно, ей комфортнее играть при такой погоде, но мне ветер мешал и очень раздражал. Мне так и не удалось наладить игру на приеме. Меня это расстроило, ведь я так упорно работала в межсезонье. Хорошо, что в Мельбурне будет совсем другая погода.Мэдисон, безусловно, сыграла гораздо лучше меня. Не думаю, что я когда-нибудь делала 88 невынужденных ошибок. Так что не стоит вспоминать об этом ужасном матче».