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Шэньчжэнь. Ольга Савчук в парном разряде вышла в полуфинал
Шэньчжэнь. Ольга Савчук в парном разряде вышла в полуфинал В Шэньчжэне (Китай) на турнире WTA категории International с призовым фондом $750.000 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Украинка Ольга Савчук (65-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (74), посеянные под третьим номером, вышли в полуфинал, одержав победу над китайским дуэтом Чэнь Лянь (61) / Цзин-Цзин Лю (136) со счетом 2:6, 7:6(5), 14-12.
Поединок длился 1 час 41 минуту. Савчук и Олару выиграли три гейма на подаче соперниц и проиграли пять на своей подаче. На их счету один эйс и четыре двойных ошибки, а китаянки трижды ошиблись на подаче и ни разу не подали навылет.

За выход в финал турнира Савчук и Олару поспорят с первыми сеяными американкой Ракель Атаво (21) и китаянкой Сю Ифань (20).
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