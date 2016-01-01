Окленд. Серена Уильямс во втором круге проиграла 72-й ракетке мира

Теннис. WTA. International. Окленд (Новая Зеландия). Хард. Призовой фонд $250.000.Одиночный разряд. 32 участницы

В Окленде (Новая Зеландия) на турнире WTA категории International в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 35-летняя американка, посеянная под первым номером, неожиданно проиграла своей 26-летней соотечественнице, занимающей в мировом рейтинге 72-е место. Поединок продолжался 2 часа 13 минут и завершился в пользу Бренгл со счетом 6:4, 6:7(3), 6:4.За время игры Серена реализовала два брейк-пойнта из 12-ти, Бренгл – четыре из восьми. Обе соперницы на подаче допустили по четыре двойных ошибки, при этом Уильямс выполнила девять эйсов, а Мэдисон – ни одного. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.Отметим, что Серена Уильямс проиграла теннисистке не из топ-70 впервые с марта 2014 года.В четвертьфинале соперницей Бренгл будет Елена Остапенко (7) из Латвии, которая победила хорватку Мирьяну Лучич-Барони - 6:2, 7:6(3).Ранее Бренгл и Остапенко не встречались.Серена Уильямс (США, 1) —Мэдисон Бренгл (США) — 6:4, 6:7(3), 6:4Елена Остапенко (Латвия, 7) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) – 6:2, 7:6(3)Барбора Стрыцова (Чехия, 4) — Люси Шафаржова (Чехия) – 7:5, 3:6, 7:6(4)Лорен Дэвис (США) — Куруми Нара (Япония) – 6:3, 6:3Юлия Гёргес (Германия) — Наоми Броэди (Великобритания) – 7:5, 6:4