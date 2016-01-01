Доха. Марченко на старте уступил Карловичу на двух тай-брейках

Теннис. ATP250.Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $1.237.190.Одиночный разряд. 32 участника

В Дохе (Катар) на турнире категории ATP250 с призовым фондом $1.237.190 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.29-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 74-е место, уступил 20-й ракетке мира, 37-летнему хорвату, посеянному под 6-м номером. Поединок длился 1 час 35 минут и завершился в пользу хорвата со счетом 7:6(5), 7:6(0).Карлович выполнил 13 эйсов и допустил четыре двойных ошибки, а Марченко два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была вторая победа хорвата в двух встречах с украинцем.Илья покидает турнир, заработав $11.895 призовых и не заработав ни одного рейтингового очка.Соперником Карловича во втором круге будет россиянин Карен Хачанов, который победил Мубарака Шаннана Заида (WC) из Катара – 6:1, 6:3.На данный момент в личном противостоянии Карловича и Хачанова впереди хорват – 2:0.Иво Карлович (Хорватия, 6) — Илья МАРЧЕНКО (Украина) – 7:6(5), 7:6(0)Карен Хачанов (Россия) — Мубарак Шаннан Заид (Катар, WC) – 6:1, 6:3Геральд Мельцер (Австрия) — Поль-Анри Матьё (Франция, LD) – 6:7, 6:3, 6:2Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) — Малек Жазири (Тунис) – 6:2, 7:6Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 5) — Андрей Кузнецов (Россия) – 6:4, 4:6, 6:2