На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Доха. Марченко на старте уступил Карловичу на двух тай-брейках
Доха. Марченко на старте уступил Карловичу на двух тай-брейкахВ Дохе (Катар) на турнире категории ATP250 с призовым фондом $1.237.190 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

29-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 74-е место, уступил 20-й ракетке мира, 37-летнему хорвату Иво Карловичу, посеянному под 6-м номером. Поединок длился 1 час 35 минут и завершился в пользу хорвата со счетом 7:6(5), 7:6(0).
Карлович выполнил 13 эйсов и допустил четыре двойных ошибки, а Марченко два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была вторая победа хорвата в двух встречах с украинцем.

Илья покидает турнир, заработав $11.895 призовых и не заработав ни одного рейтингового очка.

Соперником Карловича во втором круге будет россиянин Карен Хачанов, который победил Мубарака Шаннана Заида (WC) из Катара – 6:1, 6:3.

На данный момент в личном противостоянии Карловича и Хачанова впереди хорват – 2:0.

Теннис. ATP250.Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $1.237.190.Одиночный разряд. 32 участника
Первый круг
Иво Карлович (Хорватия, 6) — Илья МАРЧЕНКО  (Украина) – 7:6(5), 7:6(0)
Карен Хачанов (Россия) — Мубарак Шаннан Заид (Катар, WC) – 6:1, 6:3
Геральд Мельцер (Австрия) — Поль-Анри Матьё (Франция, LD) – 6:7, 6:3, 6:2
Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) — Малек Жазири (Тунис) – 6:2, 7:6
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 5) — Андрей Кузнецов (Россия) – 6:4, 4:6, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Марченко не пробился в четвертьфинал на челленджере в Братиславе
Антверпен. Марченко на старте уступил Эдмунду на двух тай-брейках
Марченко проиграл Маю во втором круге на турнире ATP в Меце
Марченко потерпел поражение на старте турнира в Ницце
Марченко уступил Додигу во втором круге на челленджере в США
Доха. Марченко уступил Надалю в полуфинале
Марченко уступил в трех сетах Матье на старте челленджера в Бельгии
Мемфис. Илья Марченко уступил в первом круге Нишикори
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Доха. Марченко на старте уступил Карловичу на двух тай-брейках
Долгополов проиграл Надалю на старте турнира в Брисбене
Серена Уильямс стартовала с победы на турнире в Окленде и другие результаты
Шэньчжэнь. Ольга Савчук в парном разряде стартовала с победы
Свитолина вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Брисбене

Последние новости спорта

20:45 Дон Кинг: Стиверн потерял $ 1,5 млн из-за отмены боя с Поветкиным 158 | Бокс

20:33 Хирн: Джошуа может отказаться от пояса IBF ради боя с Уайлдером 183 | Бокс

20:20 Сундбю: Обиды на Устюгова не держу, я дурак и сам во всем виноват 166 | Лыжные гонки

20:00 Россиянин Устюгов победил в скиатлоне на «Тур де Ски» 160 | Лыжные гонки

19:29 Мартен Фуркад: Я не хочу быть единственным, кто несет флаг в борьбе с допингом 158 | Биатлон

19:09 Доха. Марченко на старте уступил Карловичу на двух тай-брейках 134 | Теннис

16:11 Долгополов проиграл Надалю на старте турнира в Брисбене 169 | Теннис / Главные новости спорта

15:50 Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею 223 | Хоккей

15:27 Mercedes заплатит FIA рекордный стартовый взнос 135 | Формула-1

15:03 Член МОК назвал ошибкой допуск россиян на ОИ-2016 148 | Рио 2016

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Долгополов проиграл Надалю на старте турнира в Брисбене
Свитолина вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Брисбене
Анна Музычук – чемпионка мира по блицу
Названы лучшие легкоатлеты Украины в 2016 году
Василий Иванчук – чемпион мира по быстрым шахматам









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (18)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (462)
Октябрь 2016 (546)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги