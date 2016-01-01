Долгополов проиграл Надалю на старте турнира в Брисбене

Теннис. ATP250. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 28 участников.

В Брисбене (Австралия) на турнире категории ATP250 с призовым фондом $1 000 000 завершились матчи первого круга.28-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 62-е место, уступил девятой ракетке мира, 30-летнему испанцу Рафаэлю Надалю (5). Поединок продолжался 1 час 14 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:3, 6:3.Долгополов реализовал один брейк-пойнт из трех, Надаль – все четыре. Оба соперника выполнили по два эйса, при этом Александр допустил две двойных ошибки, а Рафаэль – одну. Теперь счет их личных встреч стал 6:2 в пользу испанца.За выход в четвертьфинал турнира Надаль сыграет против немца Миши Зверева, который победил австралийца Алекса де Минора (Q) – 6:3, 6:3.Ранее Надаль и Зверев не встречались.Рафаэль Надаль (Испания, 5) - Александр Долгополов (Украина) — 6:3, 6:3Миша Зверев (Германия) — Алекс де Минор (Австралия, Q) – 6:3, 6:3Джаред Доналдсон (США, Q) — Жиль Мюллер (Люксембург) – 6:4, 6:4Самуэль Грот (Австралия, WC) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, LD) – 6:3, 5:7, 7:5Виктор Троицки (Сербия) — Йосихито Нисиока (Япония, Q) – 6:4, 7:5Люка Пуи (Франция, 6) — Жиль Симон (Франция) – 7:6(6), 7:6(4)Диего Шварцман (Аргентина) — Сэм Куэрри (США) – 6:2, 6:4