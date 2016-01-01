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Серена Уильямс стартовала с победы на турнире в Окленде и другие результаты

Серена Уильямс стартовала с победы на турнире в Окленде и другие результаты

В ночь на 3 января в Окленде (Новая Зеландия) на турнире  WTA категории International в одиночном разряде  проходили матчи первого круга.

Вторая ракетка мира, 35-летняя американка Серена Уильямс, посеянная под первым номером, вышла во второй круг после победы над 71-м номером рейтинга WTA, 30 летней француженкой Полин  Пармантье со счетом 6:3, 6:4.
За 1 час 15 минут игрового времени Серена сделала четыре брейка, восемь эйсов и допустила четыре двойных ошибки. Пармантье смогла ответить ей двумя брейками и двумя эйсами при двух двойных ошибках. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал турнира Уильямс сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Бренгл, которая обыграла еще одну американку - Джейми Лоб (Q) со счетом 6:4, 7:6(5).

Ранее Уильямс и Бренгл встречались один раз и тогда сильнее была Серена.

Теннис. WTA. International. Окленд (Новая Зеландия). Хард. Призовой фонд $250.000.Одиночный разряд. 32 участницы
Первый круг
Серена Уильямс (США, 1) — Полин Пармантье (Франция) – 6:3, 6:4
Мэдисон Бренгл (США) — Джейми Лоб (США, Q) – 6:4, 7:6(5)

Каролин Возняцки (Дания, 3) — Николь Гиббз (США) – 6:1, 6:0
Варвара Лепченко (США) — Арина Родионова (Австралия, Q) – 6:3, 6:4

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Мона Бартель (Германия, Q) – 6:3, 3:6, 6:3
Елена Остапенко (Латвия, 7) — Марина Эракович (Новая Зеландия, WC) – 6:1, 6:2

Лорен Дэвис (США) — Кики Бертенс (Нидерланды, 5) – 7:6(3), 6:4
Куруми Нара (Япония) — Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:2, 6:2

Люси Шафаржова (Чехия) — Дениса Аллертова (Чехия, LD) – 6:1, 6:2
Барбора Стрыцова (Чехия, 4) — Барбора Штефкова (Чехия, Q) – 6:4, 6:3

Наоми Осака (Япония) — Анника Бек (Германия) – 6:2, 6:4

Янина Викмайер (Бельгия) — Юханна Ларссон (Швеция) – 6:1, 6:2
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