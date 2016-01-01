Серена Уильямс стартовала с победы на турнире в Окленде и другие результаты

Теннис. WTA. International. Окленд (Новая Зеландия). Хард. Призовой фонд $250.000.Одиночный разряд. 32 участницы

В ночь на 3 января в Окленде (Новая Зеландия) на турнире WTA категории International в одиночном разряде проходили матчи первого круга.Вторая ракетка мира, 35-летняя американка, посеянная под первым номером, вышла во второй круг после победы над 71-м номером рейтинга WTA, 30 летней француженкойсо счетом 6:3, 6:4.За 1 час 15 минут игрового времени Серена сделала четыре брейка, восемь эйсов и допустила четыре двойных ошибки. Пармантье смогла ответить ей двумя брейками и двумя эйсами при двух двойных ошибках. Ранее теннисистки не встречались.За выход в четвертьфинал турнира Уильямс сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Бренгл, которая обыграла еще одну американку - Джейми Лоб (Q) со счетом 6:4, 7:6(5).Ранее Уильямс и Бренгл встречались один раз и тогда сильнее была Серена.Серена Уильямс (США, 1) — Полин Пармантье (Франция) – 6:3, 6:4Мэдисон Бренгл (США) — Джейми Лоб (США, Q) – 6:4, 7:6(5)Каролин Возняцки (Дания, 3) — Николь Гиббз (США) – 6:1, 6:0Варвара Лепченко (США) — Арина Родионова (Австралия, Q) – 6:3, 6:4Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Мона Бартель (Германия, Q) – 6:3, 3:6, 6:3Елена Остапенко (Латвия, 7) — Марина Эракович (Новая Зеландия, WC) – 6:1, 6:2Лорен Дэвис (США) — Кики Бертенс (Нидерланды, 5) – 7:6(3), 6:4Куруми Нара (Япония) — Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:2, 6:2Люси Шафаржова (Чехия) — Дениса Аллертова (Чехия, LD) – 6:1, 6:2Барбора Стрыцова (Чехия, 4) — Барбора Штефкова (Чехия, Q) – 6:4, 6:3Наоми Осака (Япония) — Анника Бек (Германия) – 6:2, 6:4Янина Викмайер (Бельгия) — Юханна Ларссон (Швеция) – 6:1, 6:2