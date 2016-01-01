Шэньчжэнь. Ольга Савчук в парном разряде стартовала с победы

В Шэньчжэне (Китай) на турнире WTA категории International в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Ольга Савчук (65-я в парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (74), посеянные под третьим номером, стартовали с уверенной победы над китайской парой Дуань Инь-Инь (458) / Вань Цянь (1093) со счетом 6:2, 6:2.Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Савчук и Олару реализовали пять брейк-пойнтов из десяти, китаянки – один из двух. Ольга и Ралука навылет не подали ни разу и трижды ошиблись на подаче, а их соперницы на подаче не ошибались и выполнили один эйс.В четвертьфинале соревнований Савчук и Олару сыграют в еще одним китайским дуэтом Чэнь Лянь (61) / Цзин-Цзин Лю (139).