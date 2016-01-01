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Свитолина вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Брисбене

Свитолина вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Брисбене

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 проходят матчи второго круга.
 
14-я ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под 6-м номером, в трех сетах одолела 24-летнюю американку Шелби Роджерс, занимающую в мировом рейтинге 59-е место, со счетом 7:5, 2:6, 7:5.
Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. За это время соперницы взяли по шесть подач друг друга и допустили на подаче по три двойных ошибки, при этом Элина выполнила четыре эйса, а Шелби – три. Это была вторая победа украинки в двух встречах с американкой.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет либо с первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (1), либо с австралийкой Эшли Барти (WC).

В первом круге парного разряда Свитолина вместе с итальянкой Сарой Эррани проиграли австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай – 6:1, 4:6, 5-10.

Отметим, что Катерина Бондаренко не сумела преодолеть финальный раунд квалификации, но как lucky loser пробилась в основную сетку, где заменила Лесю Цуренко и в стартовом матче уступила итальянке Роберте Винчи (8). Поединок, длившийся 2 часа 46 минут проходил в упорной борьбе и завершился в пользу итальянки со счетом 7:6(4), 6:7, 7:6(5).

В парном разряде в матче первого круга Катерина Бондаренко со своей напарницей Юлией Путинцевой из Казахстана разгромно проиграли румынке Ирине-Камелии Бегу и россиянке Дарье Касаткиной – 2:6, 0:6.

Теннис. WTA Premier. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 30 участниц.
Второй круг
Элина СВИТОЛИНА (Украина, 6) — Шелби Роджерс (США) – 7:5, 2:6, 7:5
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Айша Мухаммад (США, Q) – 6:1, 6:4
Ализе Корне (Франция) — Кристина Макхэйл (США) – 6:2, 6:1
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