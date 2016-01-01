Свитолина вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Брисбене

14-я ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под 6-м номером, в трех сетах одолела 24-летнюю американку Шелби Роджерс, занимающую в мировом рейтинге 59-е место, со счетом 7:5, 2:6, 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. За это время соперницы взяли по шесть подач друг друга и допустили на подаче по три двойных ошибки, при этом Элина выполнила четыре эйса, а Шелби – три. Это была вторая победа украинки в двух встречах с американкой.

Теннис. WTA Premier. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 30 участниц.

Ализе Корне (Франция) — Кристина Макхэйл (США) – 6:2, 6:1

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 проходят матчи второго круга.В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет либо с первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (1), либо с австралийкой Эшли Барти (WC).В первом круге парного разряда Свитолина вместе с итальянкой Сарой Эррани проиграли австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай – 6:1, 4:6, 5-10.Отметим, что Катерина Бондаренко не сумела преодолеть финальный раунд квалификации, но как lucky loser пробилась в основную сетку, где заменила Лесю Цуренко и в стартовом матче уступила итальянке Роберте Винчи (8). Поединок, длившийся 2 часа 46 минут проходил в упорной борьбе и завершился в пользу итальянки со счетом 7:6(4), 6:7, 7:6(5).В парном разряде в матче первого круга Катерина Бондаренко со своей напарницей Юлией Путинцевой из Казахстана разгромно проиграли румынке Ирине-Камелии Бегу и россиянке Дарье Касаткиной – 2:6, 0:6.Элина СВИТОЛИНА (Украина, 6) — Шелби Роджерс (США) – 7:5, 2:6, 7:5Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Айша Мухаммад (США, Q) – 6:1, 6:4