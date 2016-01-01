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Бондаренко и Козлова стартовали с побед в квалификации на турнире WTA в Брисбене
Бондаренко и Козлова стартовали с побед в квалификации на турнире WTA в БрисбенеВ Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 проходит квалификация.

69-я ракетка мира украинка Катерина Бондаренко, посеянная в квалификации под первым номером,  в стартовом матче за 2 часа словачку Ребекку Шрамкову, занимающую в мировом рейтинге 12-е место со счетом  7:5, 4:6 (7/6).
Во втором круге соперницей Бондаренко будет болгарка  Елица Костова, занимающая в мировом рейтинге 136-ю позицию.

102-я ракетка мира Катерина Козлова, посеянная под 6-м номером, вышла во второй круг квалификации после победы над 489-м номером мировой классификации австралийкой Сарой Томич (WC) со счетом 6:4, 6:4.
Следующей соперницей украинки станет победительница матча между 138-йракеткой мира американкой Сачией Викери и россиянкой Ксенией Первак, занимающей в рейтинге WTA 845-ю строчку.

Основные соревнования на турнире в Брисбене пройдут с 1 по 7 января.


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