Бондаренко и Козлова стартовали с побед в квалификации на турнире WTA в Брисбене

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 проходит квалификация.



69-я ракетка мира украинка Катерина Бондаренко, посеянная в квалификации под первым номером, в стартовом матче за 2 часа словачку Ребекку Шрамкову, занимающую в мировом рейтинге 12-е место со счетом 7:5, 4:6 (7/6).

Во втором круге соперницей Бондаренко будет болгарка Елица Костова, занимающая в мировом рейтинге 136-ю позицию.



102-я ракетка мира Катерина Козлова, посеянная под 6-м номером, вышла во второй круг квалификации после победы над 489-м номером мировой классификации австралийкой Сарой Томич (WC) со счетом 6:4, 6:4.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча между 138-йракеткой мира американкой Сачией Викери и россиянкой Ксенией Первак, занимающей в рейтинге WTA 845-ю строчку.



Основные соревнования на турнире в Брисбене пройдут с 1 по 7 января.





В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 проходит квалификация.69-я ракетка мира украинка, посеянная в квалификации под первым номером, в стартовом матче за 2 часа словачку Ребекку Шрамкову, занимающую в мировом рейтинге 12-е место со счетом 7:5, 4:6 (7/6).Во втором круге соперницей Бондаренко будет болгарка Елица Костова, занимающая в мировом рейтинге 136-ю позицию.102-я ракетка мира, посеянная под 6-м номером, вышла во второй круг квалификации после победы над 489-м номером мировой классификации австралийкой Сарой Томич (WC) со счетом 6:4, 6:4.Следующей соперницей украинки станет победительница матча между 138-йракеткой мира американкой Сачией Викери и россиянкой Ксенией Первак, занимающей в рейтинге WTA 845-ю строчку.Основные соревнования на турнире в Брисбене пройдут с 1 по 7 января.