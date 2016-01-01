Ана Иванович объявила о завершении карьеры

Бывшая первая ракетка мира, 29-летняя сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом Иванович заявила во время видеообращения на своей странице в сети Fecebook.«Я решила завершить карьеру в профессиональном теннисе. Это было трудное решение, но есть и положительные моменты. Я начала заниматься теннисом, когда мне было пять лет. Мои родители поддерживали меня всё это время, даже тогда, когда я стала первым номером в рейтинге. Это случилось в 2008 году на «Ролан Гаррос», и я достигла таких высот, о каких даже не мечтала. Я завоевала 15 титулов WTA, побеждала на турнире «Большого шлема», играла в пяти финала Кубка Федерации. Я бы сказала, что это неплохо для простой девушки из Сербии. Но любой спорт требует отличной физической формы. У меня было несколько травм, и я поняла, что уже не могу выступать на высоком уровне.Большое спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении моей карьеры, кто помогал и заставлял смотреть на жизнь с оптимизмом.Теннис был и остается моей любовью, однако сейчас я буду больше уделять времени благотворительной деятельности, в том числе и совместной с UNICEFF», - сказала Иванович.В 2008 году Иванович вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, выиграла Открытый чемпионат Франции, после чего в июне возглавила рейтинг WTA. Всего на счету теннисистки 15 титулов WTA в одиночном разряде.Летом нынешнего года Иванович вышла замуж за знаменитого немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера.