Ник Кирьос: Психолог научил лучше контролировать себя

Австралийский теннисист Ник Кирьос поработал со спортивным психологом, чтобы контролировать свои эмоции. Согласие на консультацию психолога позволило 21-летнему спортсмену сократить срок дисквалификации с восьми до трех недель.Отстранен Киргиос был за поведение на октябрьском турнире в Шанхае, где он демонстративно прекратил борьбу, ругался с судьей и зрителями.«Я стал спокойнее, – цитирует AFP Кирьоса. – Психолог научил лучше контролировать себя. Это помогает находить физическую и психологическую свежесть. Мне нужно забыть этот долгий и трудный год. Сделаю все, чтобы как можно успешнее выступить на Australian Open».На данный момент Ник Кирьос занимает в рейтинге ATP 13-е место.