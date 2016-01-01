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Ник Кирьос: Психолог научил лучше контролировать себя
Ник Кирьос: Психолог научил лучше контролировать себяАвстралийский теннисист Ник Кирьос поработал со спортивным психологом, чтобы контролировать свои эмоции. Согласие на консультацию психолога позволило 21-летнему спортсмену сократить срок дисквалификации с восьми до трех недель.

Отстранен Киргиос был за поведение на октябрьском турнире в Шанхае, где он демонстративно прекратил борьбу, ругался с судьей и зрителями.
«Я стал спокойнее, – цитирует AFP Кирьоса. – Психолог научил лучше контролировать себя. Это помогает находить физическую и психологическую свежесть. Мне нужно забыть этот долгий и трудный год. Сделаю все, чтобы как можно успешнее выступить на Australian Open».

На данный момент Ник Кирьос занимает в рейтинге ATP 13-е место.
По материалам: Спорт-Экспресс
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