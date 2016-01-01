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21:39 ISU рассмотрит вопрос о переносе из России соревнований сезона-2017/18 68 | Коньки

21:24 Президент IBU: Одних подозрений недостаточно для введения санкций в отношении России 120 | Биатлон

19:03 Гассиев: Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его 209 | Бокс

18:38 Андрей Медведев стал 10-м капитаном сборной Украины в Кубке Дэвиса 96 | Теннис

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18:03 Волосожар и Траньков думают о возвращении на лед, но стараются это не обсуждать 90 | Фигурное катание

17:20 Украина пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени 155 | Биатлон

16:38 Рябинский: От вскрытия пробы «Б» Поветкина мы ничего особенного не ожидаем 133 | Бокс