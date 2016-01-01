Энди Маррей: Жена голосовала не за меня

Первая ракетка мира Энди Маррей стал лучшим спортсменом года в Великобритании по версии ВВС. Этот приз достается спортсмену в третий раз подряд.

Маррей признался, что у него возникли разногласия с женой на фоне голосования за лучшего спортсмена года.



«У нас с Ким возникло некоторое недопонимание, – приводит BBC слова Маррэя. – Она сказала, что голосовала не за меня, а за Ника Скелтона из конного спорта. Думаю, что это не самое умное решение с ее стороны, особенно с учетом того, что приближается Рождество».



В 2016 году Маррэй выиграл золото Олимпиады-2016, Уимблдон, а также дошел до финалов на Открытых чемпионатах Франции и Австралии. Он занял первое место в итоговом рейтинге ATP, потеснив серба

Первая ракетка мира Энди Маррей стал лучшим спортсменом года в Великобритании по версии ВВС. Этот приз достается спортсмену в третий раз подряд.Маррей признался, что у него возникли разногласия с женой на фоне голосования за лучшего спортсмена года.«У нас с Ким возникло некоторое недопонимание, – приводит BBC слова Маррэя. – Она сказала, что голосовала не за меня, а за Ника Скелтона из конного спорта. Думаю, что это не самое умное решение с ее стороны, особенно с учетом того, что приближается Рождество».В 2016 году Маррэй выиграл золото Олимпиады-2016, Уимблдон, а также дошел до финалов на Открытых чемпионатах Франции и Австралии. Он занял первое место в итоговом рейтинге ATP, потеснив серба Новака Джоковича