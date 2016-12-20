Квитовой после ножевого ранения потребовалась многочасовая операция

Чешской теннисистке Петре Квитовой после ножевого ранения потребовалась многочасовая операция, об этом сообщила пресс-секретарь спортсменки Кэти Спеллман.



«В настоящее время Петре в течение четырех часов проводят операцию на кисти», – приводит слова Спеллман Рейтер.



Ранее сообщалось, что неизвестный попал в дом Квитовой во вторник утром под ложным предлогом и

Чешской теннисистке Петре Квитовой после ножевого ранения потребовалась многочасовая операция, об этом сообщила пресс-секретарь спортсменки Кэти Спеллман.«В настоящее время Петре в течение четырех часов проводят операцию на кисти», – приводит слова Спеллман Рейтер.Ранее сообщалось, что неизвестный попал в дом Квитовой во вторник утром под ложным предлогом и нанес ей ножевое ранение . Квитова получила порез левой руки и была доставлена в больницу. Напомним, что Петра - левша.