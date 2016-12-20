Петра Квитова получила ножевое ранение от неизвестного

Двукратная победительница Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова получила ножевое ранение в результате нападения неизвестного в собственном доме в чешском городе Простеёв, сообщает Isport.cz.Неизвестный попал в квартиру спортсменки во вторник утром под ложным предлогом. В результате нападения Квитова получила порез левой руки и была доставлена в больницу. Напомним, Петра - левша.«По предварительным данным, это было случайное преступление. Петра была ранена и находится под присмотром врачей. Ее жизни ничего не угрожает. Полиция ищет преступника», - заявил представитель теннисистки Карел Тейкал.Позднее Квитова поблагодарила всех за поддержку.«Спасибо вам за теплые сообщения и поддержку. То, что случилось со мной, конечно, неприемлемо, но это закончилось. Травма тяжелая и мне нужно обратиться к специалистам, но вы знаете, что я сильная и готова бороться.Для меня главное, чтобы врачи выяснили, в каком состоянии моя рука. Я доверяю им, и я надеюсь, что все закончится хорошо. За мной хорошо ухаживают, и я нахожусь на связи с близкими. Худшее для меня позади. Еще раз спасибо. Не беспокойтесь за меня», – написала Квитова в социальной сети Facebook.Квитова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету бронзовая медаль Олимпиады-2016 и две победы на Уимблдоне.