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Петра Квитова получила ножевое ранение от неизвестного
Петра Квитова получила ножевое ранение от неизвесногоДвукратная победительница Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова получила ножевое ранение в результате нападения неизвестного в собственном доме в чешском городе Простеёв, сообщает Isport.cz.

Неизвестный попал в квартиру спортсменки во вторник утром под ложным предлогом. В результате нападения Квитова получила порез левой руки и была доставлена в больницу. Напомним, Петра - левша.

«По предварительным данным, это было случайное преступление. Петра была ранена и находится под присмотром врачей. Ее жизни ничего не угрожает. Полиция ищет преступника», - заявил представитель теннисистки Карел Тейкал.

Позднее Квитова поблагодарила всех за поддержку.

«Спасибо вам за теплые сообщения и поддержку. То, что случилось со мной, конечно, неприемлемо, но это закончилось. Травма тяжелая и мне нужно обратиться к специалистам, но вы знаете, что я сильная и готова бороться.
Для меня главное, чтобы врачи выяснили, в каком состоянии моя рука. Я доверяю им, и я надеюсь, что все закончится хорошо. За мной хорошо ухаживают, и я нахожусь на связи с близкими. Худшее для меня позади. Еще раз спасибо. Не беспокойтесь за меня», – написала Квитова в социальной сети Facebook.

Квитова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету бронзовая медаль Олимпиады-2016 и две победы на Уимблдоне.
По материалам: Р-Спорт
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