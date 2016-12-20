Виктория Азаренко родила сына

Виктория Азаренко родила сына.



«Сегодня у меня был самый тяжелый бой и моя лучшая победа! Наш сын родился здоровым и счастливым, слава Богу», — написала Азаренко на своей станице



О том, что она ждет ребенка 27-летняя теннисистка



В настоящее время белорусская теннисистка занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Белорусская теннисисткаВиктория Азаренко родила сына.«Сегодня у меня был самый тяжелый бой и моя лучшая победа! Наш сын родился здоровым и счастливым, слава Богу», — написала Азаренко на своей станице Twitter О том, что она ждет ребенка 27-летняя теннисистка сообщила июле, а также заявила о намерении вернуться в теннис после рождения ребенка.В настоящее время белорусская теннисистка занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).