Шарапова проиграла олимпийской чемпионке Рио

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла пуэрториканке Монике Пуиг в выставочном матче.



Встреча состоялась в столице Пуэрто-Рико — Сан-Хуане, и завершилась победой Пуиг со счетом 6:3, 1:6, 10:6.



В августе 23-летняя пуэрториканка стала чемпионкой Олимпиады в Рио-де-Жанейро, победив в одиночном разряде.



Шарапова продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. 29-летняя россиянка сможет выйти на корт 26 апреля 2017 года.

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла пуэрториканке Монике Пуиг в выставочном матче.Встреча состоялась в столице Пуэрто-Рико — Сан-Хуане, и завершилась победой Пуиг со счетом 6:3, 1:6, 10:6.В августе 23-летняя пуэрториканка стала чемпионкой Олимпиады в Рио-де-Жанейро, победив в одиночном разряде.Шарапова продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. 29-летняя россиянка сможет выйти на корт 26 апреля 2017 года.