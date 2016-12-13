Маррей и Кербер признаны теннисистами года по версии ITF

Британец Энди Маррей и немка Анжелика Кербер признаны лучшими теннисистами 2016 года по версии Международной федерации тенниса (ITF).



В прошедшем сезоне Маррей впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Он звоевал девять титулов, выиграв турниры в Риме, Лондоне, Пекине, Шанхае, Вене, Париже,



Кербер также впервые возглавила рейтинг WTA. В 2016 году она выиграла Australian Open, US Open, турнир в Штутгарте, а также стала серебряным призером Олимпиады в Рио.



«Этот год стал лучшим в моей карьере с огромным количеством незабываемых впечатлений и эмоций и я с нетерпением жду предстоящих вызовов», - приводит слова Кербер



Британец Энди Маррей и немка Анжелика Кербер признаны лучшими теннисистами 2016 года по версии Международной федерации тенниса (ITF).В прошедшем сезоне Маррей впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Он звоевал девять титулов, выиграв турниры в Риме, Лондоне, Пекине, Шанхае, Вене, Париже, Итоговый чемпионат ATP , а также Уимблдон и олимпийский теннисный турнир в Рио-де-Жанейро.Кербер также впервые возглавила рейтинг WTA. В 2016 году она выиграла Australian Open, US Open, турнир в Штутгарте, а также стала серебряным призером Олимпиады в Рио.«Этот год стал лучшим в моей карьере с огромным количеством незабываемых впечатлений и эмоций и я с нетерпением жду предстоящих вызовов», - приводит слова Кербер официальный сайт ITF