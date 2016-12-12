В новый сезон Элина Свитолина вступает с новой командой

Сегодня завершились переговоры относительно новой команды первой ракетки УкраиныКак известно, после окончания сезона 2016 года завершилось сотрудничество Элины Свитолиной и ее наставника Иена Хьюза, с которым Элина добилась немалых успехов, в том числе рекордного 14-го места в рейтинге WTA. В новый сезон Элина вступает с новой командой, которая сформировалась после успешного завершения переговоров.В тренерский штаб Свитолиной войдет опытнейший тренер. За свою тренерскую карьеру испанский наставник успешно поработал с Аранчей Санчес-Викарио (экс-первой ракеткой мира в одиночном и парном рейтингах), которая за время их сотрудничества выиграла два титула Большого Шлема в одиночном разряде и три в парном, Кончитой Мартинес (под руководством Урпи дошла до финала Australian Open и стала победительницей Кубка Федерации), а также с Флавией Пеннеттой (в этот период итальянка впервые в карьере попала в топ-10 рейтинга WTA).Также к команде Элины Свитолиной, в качестве специального консультанта, присоединится известный в прошлом французский теннисист, а ныне тренер, имеющий опыт работы с игроком топ-10 АТР -Кроме того, в обновленной команде Элины появится и новый спарринг-партнер -, британский теннисист, который ранее сотрудничал с экс-первой ракеткой мира Аной Иванович., фитнесс-тренер Свитолиной, продолжит работу в команде украинки.Новая команда Элины Свитолиной, в эти дни начинает совместную работу во Франции. Подготовка к старту сезона пройдет частично в Европе, а продолжится, с целью лучшей акклиматизации, в Австралии, где уже 2 января Элина сыграет на первом турнире в Брисбене.