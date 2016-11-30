На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Леся Цуренко: Так хочу играть, что скоро сны будут сниться, что я играю в теннис

Леся Цуренко: Так хочу играть, что скоро сны будут сниться, что я играю в теннис

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прошлый сезон занести в свой актив не может. 57-е место в мировом рейтинге – далеко не то, на что она рассчитывала. Хорошо выступить Цуренко помешали травмы, с которыми теннисистка очень намучалась.

«Странный сезон был. То поясница, потом три различных надрыва в ногах, один помешал выступать в американской серии и в Рио. Я на Олимпиаде почти готова была хорошо сыграть. Но не хватило в итоге чего-то. Рада, что из этих сложных моментов я вынесла какой-то позитив,  и выводы правильные сделала, и концовка сезона показала, что я преодолела себя, свои болячки. Это то, к чему я долго шла».

В сентябре Леся выиграла второй титул WTA в карьере. В китайском Гуаньчжоу в финале Цуренко обыграла сербку Елену Янкович. Воспоминания о том турнире до сих пор приносят теннисистке множество позитивных эмоций, хотя сам результат сенсацией для нее не стал.

«Я помню, что перед выездом немного приболела, и стоял вопрос – ехать ли в Китай. Тренер спросил: «Может, не поедем?» А я сказала: нет, я выиграю там. Это была полушутка.
Когда приехала, климат там был очень сложный, но была внутренняя уверенность и  спокойствие. Когда я выходила на корт, у меня вместо глаз какие-то прожекторы включались. Я все видела и просто кайфовала. Могла в течение дня еле ходить, но только к корту приближаюсь: все, я готова. С удовольствием повторю такое.

На Кубок Кремля  я ехала очень хорошо настроена. Но не сложилось. Хотя было облегчение, что сезон окончился, у меня есть месяц, чтобы перевести дыхание. Хотелось отдохнуть, чтобы вернуть этот голод. Вернула вдвойне, так хочу играть, что скоро сны будут сниться, что я играю в теннис.

Чего ждать в новом сезоне? Побед! Я очень голодная! Я стала более спокойная, и надеюсь, я повзрослела. Надеюсь, буду быстрее принимать решения. У меня в голове бывает три варианта, что сделать с мячом, а на корте это плохо. Ты мечешься, и тело не может понять, чего ты хочешь».  
По материалам: Sportarena
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Леся Цуренко вышла в финал на турнире в Гуанчжоу
Леся Цуренко снялась с олимпийского турнира
Леся Цуренко без борьбы стала полуфиналисткой Кубка Кремля
Леся Цуренко стартовала с победы на Кубке Кремля
Леся Цуренко: Старалась больше играть на задней линии
Цуренко о победе на турнире в Стамбуле
Мария Шарапова: перед «Ролан Гаррос» надо принимать правильные решения
Леся Цуренко стала четвертьфиналисткой турнира ITF в Братиславе
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Энди Маррей: Жена голосовала не за меня
Тренер Квитовой оценил сроки ее восстановления после ножевого ранения
Квитовой после ножевого ранения потребовалась многочасовая операция
Петра Квитова получила ножевое ранение от неизвестного
Виктория Азаренко родила сына

Последние новости спорта

13:25 Хельмут Марко: В Mercedes не станут рисковать при выборе гонщика 78 | Формула-1

13:15 Тихонов назвал больными тех, кто принимает решения о бойкоте этапа КМ в Тюмени 137 | Биатлон

12:41 Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени 142 | Биатлон

12:22 Сегодня антидопинговая комиссия IBU примет решение по российским биатлонистам 134 | Биатлон

11:56 НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео) 82 | Баскетбол / Видео

11:33 Победитель боя Кличко – Джошуа встретится с Луисом Ортисом 111 | Бокс

11:13 Арум: Договорились о реванше Ломаченко с Салидо, есть также вероятность боя с Гамбоа 112 | Бокс

10:19 НБА. «Финикс» дома проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» - «Юту» и другие результаты 126 | Баскетбол

09:28 НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Филадельфии», «Эдмонтон» победил «Аризону» 136 | Хоккей

18:49 УХЛ. 26-й тур. «Донбасс» в гостях забросил «Витязю» 13 шайб. Фото hcdonbass.com 200 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)

Промо-ролик к бою Усик – Мчуну





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Владимир Кличко получил от AIBA награду «Легендарный боксер»
Коукалова победила в масс-старте на этапе КМ в Нове место; Пидгрушная – 15-я
Дмитрий Пидручный – пятый в масс-старте на этапе КМ в Нове место
Усик досрочно победил Мчуну (Видео)
Француженка Шевалье выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове Место; Джима – 13-я









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (353)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (549)
Сентябрь 2016 (465)
Август 2016 (429)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги