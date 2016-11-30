Леся Цуренко: Так хочу играть, что скоро сны будут сниться, что я играю в теннис

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прошлый сезон занести в свой актив не может. 57-е место в мировом рейтинге – далеко не то, на что она рассчитывала. Хорошо выступить Цуренко помешали травмы, с которыми теннисистка очень намучалась.«Странный сезон был. То поясница, потом три различных надрыва в ногах, один помешал выступать в американской серии и в Рио. Я на Олимпиаде почти готова была хорошо сыграть. Но не хватило в итоге чего-то. Рада, что из этих сложных моментов я вынесла какой-то позитив, и выводы правильные сделала, и концовка сезона показала, что я преодолела себя, свои болячки. Это то, к чему я долго шла».В сентябре Леся выиграла второй титул WTA в карьере. В китайском Гуаньчжоу в финале Цуренко обыграла сербку Елену Янкович. Воспоминания о том турнире до сих пор приносят теннисистке множество позитивных эмоций, хотя сам результат сенсацией для нее не стал.«Я помню, что перед выездом немного приболела, и стоял вопрос – ехать ли в Китай. Тренер спросил: «Может, не поедем?» А я сказала: нет, я выиграю там. Это была полушутка.Когда приехала, климат там был очень сложный, но была внутренняя уверенность и спокойствие. Когда я выходила на корт, у меня вместо глаз какие-то прожекторы включались. Я все видела и просто кайфовала. Могла в течение дня еле ходить, но только к корту приближаюсь: все, я готова. С удовольствием повторю такое.На Кубок Кремля я ехала очень хорошо настроена. Но не сложилось. Хотя было облегчение, что сезон окончился, у меня есть месяц, чтобы перевести дыхание. Хотелось отдохнуть, чтобы вернуть этот голод. Вернула вдвойне, так хочу играть, что скоро сны будут сниться, что я играю в теннис.Чего ждать в новом сезоне? Побед! Я очень голодная! Я стала более спокойная, и надеюсь, я повзрослела. Надеюсь, буду быстрее принимать решения. У меня в голове бывает три варианта, что сделать с мячом, а на корте это плохо. Ты мечешься, и тело не может понять, чего ты хочешь».