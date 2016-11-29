ATP. Противостояние Маррей — Раонич вошло в список главных в 2016 году

Официальный сайт ATP подводит итоги прошедшего сезона-2016 в мужском теннисе.



В число главных противостояний в мужском теннисе включена борьба британца Энди Маррей и канадца Милоша Раонича.



В этом году теннисисты встречались шесть раз и во всех матча победа досталась британцу.



Маррей победил Раонича на Australian Open, Уимблдоне,

Официальный сайт ATP подводит итоги прошедшего сезона-2016 в мужском теннисе.В число главных противостояний в мужском теннисе включена борьба британца Энди Маррей и канадца Милоша Раонича.В этом году теннисисты встречались шесть раз и во всех матча победа досталась британцу.Маррей победил Раонича на Australian Open, Уимблдоне, Итоговом чемпионате ATP , а также на турнирах в Монте-Карло, Лондоне и Цинциннати.