Кубок Дэвиса. Сборная Аргентины возглавила рейтинг

Опубликован обновленный рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса.



На первую строчку рейтинга поднялась сборная Аргентины, ставшая обладателем трофеям впервые в своей истории. На второе место опустилась команда Великобритании.

Финалист розыгрыша Кубка Дэвиса-2016 — команда Хорватии — стала третьей, поднявшись с пятого места.



Сборная Украины сохранила за собой 20-ю позицию.



Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных. 28 ноября

1 (2). Аргентина — 31817,50

2 (1). Великобритания — 25408,76

3 (5). Хорватия — 15702,50

4 (6). Франция — 15550,00

5 (4). Швейцария — 13700,00

6 (3). Чехия — 12812,50

7 (7). Бельгия — 11073,75

8 (8). Сербия — 7500,00

9 (9). Австралия — 7093,75

10 (10). Италия — 6852,50

…

20 (20). УКРАИНА – 1741,25

Опубликован обновленный рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса.На первую строчку рейтинга поднялась сборная Аргентины, ставшая обладателем трофеям впервые в своей истории. На второе место опустилась команда Великобритании.Финалист розыгрыша Кубка Дэвиса-2016 — команда Хорватии — стала третьей, поднявшись с пятого места.Сборная Украины сохранила за собой 20-ю позицию.1 (2). Аргентина — 31817,502 (1). Великобритания — 25408,763 (5). Хорватия — 15702,504 (6). Франция — 15550,005 (4). Швейцария — 13700,006 (3). Чехия — 12812,507 (7). Бельгия — 11073,758 (8). Сербия — 7500,009 (9). Австралия — 7093,7510 (10). Италия — 6852,5020 (20). УКРАИНА – 1741,25