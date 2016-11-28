Рейтинг ATP. Долгополов сохранил 62-е место, Марченко на одну позицию опустился, Стаховский на шесть поднялся

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 28 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста. Александр Долгополов по-прежнему занимает 62-е место. Илья Марченко потерял один пункт и опустился на 74-ю позицию.



Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский поднялся на шесть пунктов и теперь занимает 109-е место.



В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидирует британец Энди Маррей, опережая серба



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 28.11 2016 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12410 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780

3 (3). Милош Раонич (Канада) – 5450

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5315

5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4905

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3650

7 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3625

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3300

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 3060

…

62 (62). Александр Долгополов (Украина) – 760

74 (73). Илья Марченко (Украина) – 705

109 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 542



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 28 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста. Александр Долгополов по-прежнему занимает 62-е место. Илья Марченко потерял один пункт и опустился на 74-ю позицию.Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский поднялся на шесть пунктов и теперь занимает 109-е место.В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидирует британец Энди Маррей, опережая серба Новака Джоковича на 630 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает чех Томаш Бердых.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12410 очков2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 117803 (3). Милош Раонич (Канада) – 54504 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 53155 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 49056 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 36507 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 36258 (8). Доминик Тим (Австрия) – 34159 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 330010 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 306062 (62). Александр Долгополов (Украина) – 76074 (73). Илья Марченко (Украина) – 705109 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 542