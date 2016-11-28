Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 14-е место, Цуренко и Бондаренко поднялись на одну позицию

в понедельник, 28 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему 14-я ракетка мира. На одну позицию вверх поднялись Леся Цуренко (57-я) и Катерина Бондаренко сохранила (69).



Во второй сотне рейтинга Катерина Козлова сохранила 101-е место.



В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг немка Анжелика Кербер, опережая на 2030 очков американку Серену Уильямс. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему британка Йоханна Конта.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 28.11.2016г.:

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 9080 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) – 7050

3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) – 5600

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5228

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4875

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4600

7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4236

8 (8). Мэдисон Кис (США) – 4137

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4115

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3640

…

14 (14). Элина Свитолина (Украина) – 2895

57 (58). Леся Цуренко (Украина) – 1003

69 (70). Катерина Бондаренко (Украина) – 890

101 (101). Катерина Козлова (Украина) – 649



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 28 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему 14-я ракетка мира. На одну позицию вверх поднялись Леся Цуренко (57-я) и Катерина Бондаренко сохранила (69).Во второй сотне рейтинга Катерина Козлова сохранила 101-е место.В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг немка Анжелика Кербер, опережая на 2030 очков американку Серену Уильямс. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему британка Йоханна Конта.1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 9080 очков2 (2). Серена Уильямс (США) – 70503 (3). Агнешка Радваньска (Польша) – 56004 (4). Симона Халеп (Румыния) – 52285 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 48756 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 46007 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 42368 (8). Мэдисон Кис (США) – 41379 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 411510 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 364014 (14). Элина Свитолина (Украина) – 289557 (58). Леся Цуренко (Украина) – 100369 (70). Катерина Бондаренко (Украина) – 890101 (101). Катерина Козлова (Украина) – 649