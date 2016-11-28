Кубок Дэвиса. Дель Потро провел пятый сет матча с Чиличем со сломанным пальцем

25-27 ноября в Загребе (Хорватия) состоялся финал командного чемпионата мира по теннису – «Кубок Дэвиса» между сборными Аргентины и Хорватии.Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро признался, что провел пятый сет четвeртого матча финала Кубка Дэвиса с хорватом Марином Чиличем со сломанным пальцем на левой руке.Встреча продолжалась 4 часа 53 минуты и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 в пользу дель Потро. После этого результата в противостоянии Хорватии и Аргентины установилось равенство — 2-2.В пятом матче Федерико Дельбонис обыграл Иво Карловича и принес титул аргентинцам.«Это случилось, когда я попытался поймать мяч в пятом сете, — приводит слова дель Потро Sunday News. - В целом это был очень изнурительный матч в психологическом плане, и это одна из величайших побед в моей карьере. Спасибо всем тем, кто помешал мне закончить с теннисом. Я был очень близок к завершению карьеры, а сейчас я здесь».Сборная Аргентины победила команду Хорватии со счетом 3:2 и впервые в истории стала обладателем Кубка Дэвиса.