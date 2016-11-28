Кубок Дэвиса. Дель Потро провел пятый сет матча с Чиличем со сломанным пальцем

25-27 ноября в Загребе (Хорватия) состоялся финал командного чемпионата мира по теннису – «Кубок Дэвиса» между сборными Аргентины и Хорватии.
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